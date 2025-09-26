México

Sheinbaum pide a Adán Augusto aclarar ingresos millonarios

La presidenta de México pidió explicaciones al senador morenista
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, aclarar las presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, luego de que una investigación periodística reveló ingresos millonarios no reportados.

En declaraciones a medios, Sheinbaum fue enfática al señalar: “Pues sí, que aclare el senador”, al ser cuestionada sobre la diferencia entre lo declarado por López ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los ingresos reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Se dio a conocer que López Hernández omitió en sus declaraciones de 2023 y 2024 ingresos por al menos 79 millones de pesos provenientes de empresas privadas, algunas con contratos públicos y vínculos familiares, así como transferencias de una compañía señalada como “fantasma” por el SAT.

Según el reportaje, en 2023 el senador declaró 7 millones de pesos como ingreso oficial como servidor público. Sin embargo, documentos fiscales revelan que en realidad percibió 22 millones de pesos.

La diferencia es aún más marcada en 2024. Aunque ante el SAT reportó 58 millones de pesos, en su declaración patrimonial al Senado únicamente informó haber percibido 625 mil pesos.

Estos datos podrían implicar un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que obliga a los funcionarios a reportar con veracidad su situación patrimonial.

