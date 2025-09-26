Sheinbaum pide a Adán Augusto aclarar ingresos millonarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, aclarar las presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, luego de que una investigación periodística reveló ingresos millonarios no reportados.

En declaraciones a medios, Sheinbaum fue enfática al señalar: “Pues sí, que aclare el senador”, al ser cuestionada sobre la diferencia entre lo declarado por López ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los ingresos reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Se dio a conocer que López Hernández omitió en sus declaraciones de 2023 y 2024 ingresos por al menos 79 millones de pesos provenientes de empresas privadas, algunas con contratos públicos y vínculos familiares, así como transferencias de una compañía señalada como “fantasma” por el SAT.