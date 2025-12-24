Sheinbaum pausa la mañanera y desea Feliz Navidad a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un gesto sobrio y simbólico, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de felicitación navideña a la población y confirmó una pausa programada en la conferencia matutina, conocida como la Mañanera del Pueblo, del 24 al 26 de diciembre.

La información fue dada a conocer durante su mensaje institucional, difundido en el marco de las celebraciones decembrinas, donde la mandataria explicó que la suspensión responde únicamente a las fechas festivas y que las actividades de comunicación se reanudarán con normalidad una vez concluido este periodo.

Sheinbaum subrayó que la pausa no representa un cese de labores gubernamentales, sino un receso previamente contemplado en su agenda oficial, alineado con las tradiciones de fin de año.