Sheinbaum: “No queremos más Garcías Luna en el gobierno”

La mandataria pone como ejemplo a García Luna para advertir a funcionarios
La justicia será pareja, sin importar el cargo del funcionario involucrado
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó que su gobierno aplicará cero impunidad contra la corrupción y la colusión institucional, y que no habrá tolerancia ni encubrimiento para funcionarios vinculados al crimen organizado.

Durante su mensaje, Sheinbaum puso como ejemplo el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. “No queremos más Garcías Luna”, subrayó, advirtiendo que cualquier servidor público involucrado en estas prácticas enfrentará la justicia.

La mandataria anunció que su administración fortalecerá los mecanismos de investigación y denuncia para detectar actos de corrupción, garantizando que los procesos se realicen con apego a la ley y respeto al debido proceso. Además, aseguró que la justicia será pareja, sin importar el cargo o nivel jerárquico del funcionario involucrado.

Sheinbaum destacó que el combate a la corrupción es clave dentro de la estrategia de seguridad, ya que no se pueden obtener resultados reales mientras existan autoridades que protejan o colaboren con grupos delictivos.

Con estas declaraciones, la presidenta envió un mensaje de respaldo a la legalidad y una advertencia clara a quienes intenten abusar del poder, dejando en claro que su administración no permitirá la colusión entre autoridades y organizaciones criminales.

