Sheinbaum: “No queremos más Garcías Luna en el gobierno”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó que su gobierno aplicará cero impunidad contra la corrupción y la colusión institucional, y que no habrá tolerancia ni encubrimiento para funcionarios vinculados al crimen organizado.

Durante su mensaje, Sheinbaum puso como ejemplo el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. “No queremos más Garcías Luna”, subrayó, advirtiendo que cualquier servidor público involucrado en estas prácticas enfrentará la justicia.

La mandataria anunció que su administración fortalecerá los mecanismos de investigación y denuncia para detectar actos de corrupción, garantizando que los procesos se realicen con apego a la ley y respeto al debido proceso. Además, aseguró que la justicia será pareja, sin importar el cargo o nivel jerárquico del funcionario involucrado.