Sheinbaum: no hay nada que evite que una mujer esté en cualquier puesto de decisión

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la mujer que se conmemora este 8 de marzo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la participación de la mujer enriquece la democracia en México.

“Suponer que la mujer no deba participar, o no pueda participar o no participe, debilita la democracia y la participación política. (…) Es una reivindicación de que las mujeres podemos y que no hay nada que evite que una mujer esté en cualquier puesto de decisión o en cualquier profesión o en cualquier oficio”, explicó.

Añadió que también tiene que ver con el ejemplo, “nosotras tenemos la obligación de abrirle el camino a nuestras hijas y a nuestras nietas, en el sentido no solamente personal, sino en el sentido generacional”.