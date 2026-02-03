Sheinbaum: ‘No hay denuncias contra Adán Augusto, sólo rumores’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que la salida del senador Adán Augusto López Hernández de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado esté relacionada con presuntos escándalos de corrupción.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria fue cuestionada sobre este relevo en la bancada morenista, ahora encabezada por el senador Ignacio Mier. En respuesta, fue enfática:

“Hay que informarse bien. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga casos dentro del Gobierno de México. No tiene la Secretaría ninguna denuncia. Si alguien quiere presentar una denuncia, que lo haga, pero no tiene”, declaró.

Asimismo, Sheinbaum descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) esté investigando al legislador tabasqueño.

“La Fiscalía, hasta donde sabemos, sino que lo informe, tampoco tiene ninguna investigación. Por más que salga en los medios, que nosotros sepamos, no tiene ninguna investigación”, sostuvo.