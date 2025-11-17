Sheinbaum: ‘Muchos adultos y pocos jóvenes’ en marcha de la "Generación Z"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la movilización realizada el pasado sábado 15 de noviembre, y difundida como una “marcha de la Generación Z”, no fue un movimiento orgánico de jóvenes, sino una acción orquestada y financiada por actores externos, entre ellos grupos opositores y un empresario.

Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes, Sheinbaum explicó que, según investigaciones preliminares del organismo Infodemia, detrás de la convocatoria se detectó un financiamiento estimado en 90 millones de pesos. Agregó que también se identificó la participación de cuentas extranjeras que ayudaron a amplificar el evento en redes sociales.

La mandataria federal aclaró que, si bien algunos jóvenes participaron legítimamente en la conversación digital y en la manifestación, la presencia juvenil en la marcha fue mínima, y quienes asistieron lo hicieron de forma pacífica.