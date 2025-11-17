Sheinbaum: ‘Muchos adultos y pocos jóvenes’ en marcha de la "Generación Z"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la movilización realizada el pasado sábado 15 de noviembre, y difundida como una “marcha de la Generación Z”, no fue un movimiento orgánico de jóvenes, sino una acción orquestada y financiada por actores externos, entre ellos grupos opositores y un empresario.
Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes, Sheinbaum explicó que, según investigaciones preliminares del organismo Infodemia, detrás de la convocatoria se detectó un financiamiento estimado en 90 millones de pesos. Agregó que también se identificó la participación de cuentas extranjeras que ayudaron a amplificar el evento en redes sociales.
La mandataria federal aclaró que, si bien algunos jóvenes participaron legítimamente en la conversación digital y en la manifestación, la presencia juvenil en la marcha fue mínima, y quienes asistieron lo hicieron de forma pacífica.
“Marcharon muy pocos jóvenes y quienes estuvieron ahí lo hicieron de forma pacífica. Los jóvenes mexicanos no son violentos; se expresan de muchas formas, pero no desde la confrontación”, afirmó Sheinbaum.
Señaló además que la mayoría de los asistentes eran adultos vinculados con movimientos previos, como la llamada Marea Rosa, así como con organizaciones cercanas al PAN y figuras políticas e intelectuales que ya han participado en otras marchas de oposición.
Respecto a los incidentes violentos registrados en el Zócalo capitalino, Sheinbaum informó que estos fueron protagonizados por grupos de adultos equipados con herramientas como marros, martillos, esmeriles y ganzúas, quienes intentaron derribar vallas de seguridad.
Anunció que se iniciará una investigación para identificar a los responsables de estos actos, así como a quienes financiaron y coordinaron la operación. Afirmó que la intención del grupo no era manifestarse, sino provocar enfrentamientos con elementos de seguridad y generar un ambiente de desestabilización.
Finalmente, reiteró que su administración respeta la libre manifestación y valora la participación juvenil, pero advirtió que no permitirá que se use la imagen de los jóvenes para encubrir actos de violencia organizados.
mrh