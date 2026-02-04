Sheinbaum: México podría apoyar a EE.UU. en investigación Epstein

Los documentos recientemente desclasificados han desatado polémica al mencionar a figuras como el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el empresario Ricardo Salinas Pliego, como parte de una red de contactos que giraban en torno al financiero acusado de tráfico sexual.

En particular, se detalla una cena privada en la que Epstein compartió mesa con Salinas de Gortari y el agente literario John Brockman, donde presuntamente se habló de la construcción de una propiedad en Marrakech, perteneciente al jeque Hamad B Jassem.