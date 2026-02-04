Sheinbaum: México podría apoyar a EE.UU. en investigación Epstein

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio del creciente escándalo por los llamados “archivos Epstein”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó abierta la posibilidad de colaborar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos si se inicia una investigación formal contra políticos y empresarios mexicanos vinculados al fallecido magnate Jeffrey Epstein.
Los documentos recientemente desclasificados han desatado polémica al mencionar a figuras como el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el empresario Ricardo Salinas Pliego, como parte de una red de contactos que giraban en torno al financiero acusado de tráfico sexual.
En particular, se detalla una cena privada en la que Epstein compartió mesa con Salinas de Gortari y el agente literario John Brockman, donde presuntamente se habló de la construcción de una propiedad en Marrakech, perteneciente al jeque Hamad B Jassem.
Los correos filtrados también revelan que Epstein mostraba un fuerte interés por México, país donde —según los mensajes— disfrutaba de fiestas privadas con “mujeres bellísimas”, lo que ha provocado indignación en redes sociales.
Una de las frases que más revuelo ha causado es un mensaje de 2013 que afirma: “A ella le gusta mucho el mexicanito...”.
Por otro lado, aunque no se ha confirmado una relación directa entre Salinas Pliego y Epstein, sí existen registros de que ambos recibían correos de Brockman, fundador del grupo Edge, que convocaba a cenas y debates entre élites intelectuales y tecnológicas, incluyendo nombres como Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg.
