Sheinbaum llega a su Primer Informe con 71.4% de aprobación, revela Mitofsky

En cuanto al desempeño general, el 58% de los encuestados afirma que Sheinbaum ha hecho más de lo esperado, mientras que un 36% opina que ha cumplido lo previsto. Entre los logros más mencionados se encuentran los programas sociales dirigidos a jóvenes, adultos mayores y mujeres, así como su actuación en política exterior.

Sin embargo, la inseguridad y la delincuencia siguen siendo el principal problema, según el 45.9% de los ciudadanos consultados. Además, un 9.7% considera que la principal deuda de su gobierno es precisamente no haber combatido con firmeza la criminalidad.

Con este nivel de aprobación, Claudia Sheinbaum supera el arranque de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, y se acerca a los niveles que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en su primer año (2019), consolidando así una imagen positiva ante la opinión pública al cierre de su primer año de gestión.

