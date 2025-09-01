Sheinbaum llega a su Primer Informe con 71.4% de aprobación, revela Mitofsky

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unas horas de las 11:00 am, donde se presentará su primer informe de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llega con una aprobación del 71.4%, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional realizada por Mitofsky para El Economista durante agosto de 2025.
A pesar de los desafíos en materia de seguridad y economía, la percepción general sobre su gestión es favorable: el 93% de los mexicanos desea que le vaya bien como presidenta, y el 65.8% considera que el país está mejor que al inicio de su administración.
En cuanto al desempeño general, el 58% de los encuestados afirma que Sheinbaum ha hecho más de lo esperado, mientras que un 36% opina que ha cumplido lo previsto. Entre los logros más mencionados se encuentran los programas sociales dirigidos a jóvenes, adultos mayores y mujeres, así como su actuación en política exterior.
Sin embargo, la inseguridad y la delincuencia siguen siendo el principal problema, según el 45.9% de los ciudadanos consultados. Además, un 9.7% considera que la principal deuda de su gobierno es precisamente no haber combatido con firmeza la criminalidad.
Con este nivel de aprobación, Claudia Sheinbaum supera el arranque de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, y se acerca a los niveles que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en su primer año (2019), consolidando así una imagen positiva ante la opinión pública al cierre de su primer año de gestión.
BCT