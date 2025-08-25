Sheinbaum llega a su Primer Informe con 70% de aprobación ciudadana, según encuesta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A una semana de presentar su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una aprobación del 70%, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de Buendía & Márquez, realizada para el diario El Universal.

La popularidad de Sheinbaum se sostiene gracias al respaldo mayoritario entre simpatizantes de Morena, donde alcanza un 90% de aprobación. En contraste, entre personas identificadas con partidos de oposición como PAN o PRI, el respaldo disminuye al 51%, lo que refleja una mayor volatilidad entre estos grupos.

Percepción ciudadana: entre el optimismo y la exigencia

El estudio muestra que 57% de las y los encuestados considera que el país va por buen o muy buen camino. Sin embargo, al evaluar su estado de residencia, la opinión se divide: 46% lo ve con rumbo positivo y 42% cree que va por mal camino.

Respecto al desempeño general desde el inicio del sexenio, 42% percibe que México está mejor, 19% igual de bien y 13% peor.