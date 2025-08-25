Sheinbaum llega a su Primer Informe con 70% de aprobación ciudadana, según encuesta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A una semana de presentar su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una aprobación del 70%, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de Buendía & Márquez, realizada para el diario El Universal.
La popularidad de Sheinbaum se sostiene gracias al respaldo mayoritario entre simpatizantes de Morena, donde alcanza un 90% de aprobación. En contraste, entre personas identificadas con partidos de oposición como PAN o PRI, el respaldo disminuye al 51%, lo que refleja una mayor volatilidad entre estos grupos.
El estudio muestra que 57% de las y los encuestados considera que el país va por buen o muy buen camino. Sin embargo, al evaluar su estado de residencia, la opinión se divide: 46% lo ve con rumbo positivo y 42% cree que va por mal camino.
Respecto al desempeño general desde el inicio del sexenio, 42% percibe que México está mejor, 19% igual de bien y 13% peor.
En menciones espontáneas, los programas sociales fueron identificados como el mayor logro del actual gobierno (47%), seguidos por la política exterior y la continuidad del proyecto. Por otro lado, el principal pendiente es la seguridad pública, con 15% señalando el narcotráfico y la violencia como los mayores problemas, seguido de la economía (8%) y la corrupción (3%).
De cara al informe, la población espera que los temas prioritarios sean: inseguridad (39%), economía (8%) y combate a la corrupción (4%).
A diferencia de lo que ocurrió con otros mandatarios en su primer año de gestión, Sheinbaum muestra un nivel de respaldo consistente, sostenido por una percepción de rumbo positivo del país y una base partidista consolidada.
rmr