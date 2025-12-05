México

Sheinbaum llega a sede del sorteo del Mundial, en Estados Unidos

Estados Unidos (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se encuentra en Washington DC, donde participará en el sorteo del Mundial, llevado a cabo en el Centro Kennedy.

En esta ceremonia, Sheinbaum tiene a su cargo una de las tareas clave del evento: sacar una de las esferas que definirá el grupo al que pertenecerá la selección mexicana.

Además de su participación en el sorteo, Sheinbaum sostendrá encuentros diplomáticos con líderes internacionales, entre ellos su homólogo de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En el lugar también se encuentra el presidente estadounidense Donald Trump.

