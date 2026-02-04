Sheinbaum llama a empresarios a impulsar inversiones y prevé mejor panorama económico en 2026

La jefa del Ejecutivo federal agradeció a las 32 empresarias de todo el país que sirven de enlace en cada una de las entidades federativas para promover inversiones como parte del Plan México, en coordinación con la Secretaría de Economía federal y las de cada estado, lo que refleja que es tiempo de mujeres en este Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Soy muy optimista del 2026, muy optimista. Primero porque vivimos en un país glorioso, extraordinario, maravilloso y de eso debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos todos los mexicanos: nuestros recursos naturales, nuestro pueblo trabajador, con valores, y eso nos da una fortaleza única. Este año, como ven, pinta todavía mejor que el anterior; quiero agradecer a las empresarias que están aquí con nosotros, me da mucho gusto, dije que era tiempo de mujeres y es tiempo de mujeres”, agregó.

Recordó que ayer se anunció un esfuerzo muy importante de inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos que potenciará la infraestructura en energía, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas, permitiendo el desarrollo sustentable con bienestar. Añadió que tan sólo en 2026 se destinarán 722 mil mdp adicionales, que representan 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), a lo que estaba previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año.