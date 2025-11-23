Sheinbaum llama a defender la soberanía a 200 años de la Independencia en la Mar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en la Mar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a las y los mexicanos a la constante defensa de la independencia y soberanía de México, así como a la lucha por la justicia, la verdadera democracia y la libertad, ya que, puntualizó, la historia demuestra que quienes convocan al odio y al injerencismo extranjero nunca triunfan.

“Es así que la historia nos muestra que no triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión, o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo. No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón, tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación; no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno, pero siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada, sí, por los conservadores.

“Mexicanas y mexicanos, hoy como ayer, estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia. Las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración, porque aquí la patria se defiende con amor, y cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan”, afirmó desde el Fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz.