Sheinbaum llama a celebrar 7 años de la 4T en el Zócalo este 6 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó formalmente a los mexicanos a participar el próximo 6 de diciembre en una concentración en el Zócalo capitalino, con motivo de la celebración de los siete años de la autollamada Cuarta Transformación (4T).

Durante la inauguración del Hospital General de Especialidades No. 13 del IMSS, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Sheinbaum Pardo aclaró que el movimiento de la 4T está fuerte, y que, pese a que algunos quieren sus privilegios, no va a zigzaguear ni van a traicionar al pueblo.

En ese sentido, hizo oficial que se realizará una concentración en el corazón de la capital el primer fin de semana de diciembre, con motivo de recordar que el 1 de diciembre de 2018 fue cuando llegó el movimiento de la Cuarta Transformación a gobernar México.

Ante personal del IMSS y población chiapaneca, Sheinbaum insistió en que la 4T mantiene rumbo firme, respaldada —dijo— por la mayoría de los mexicanos, y advirtió que su gobierno no cederá a presiones ni a intereses particulares: