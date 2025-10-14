Sheinbaum lanzará centros deportivos para jóvenes en municipios con violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de enero de 2026, el gobierno federal pondrá en marcha dos nuevos programas sociales dirigidos a jóvenes en situación de riesgo, así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.
Estos proyectos derivan del programa “Atención a las causas”, con el objetivo de atender a adolescentes que hayan tenido contacto inicial con el delito o que vivan en municipios con alta incidencia delictiva.
“El próximo año vamos a tener dos programas más para los jóvenes. Uno es una beca dirigida a quienes están en riesgo, y el otro son los Centros Comunitarios de Alto Rendimiento México Imparable, donde podrán formarse en el deporte y la disciplina”, explicó Sheinbaum.
El primer programa contempla becas para 20 mil jóvenes de municipios con altos índices de violencia. A través de brigadas casa por casa, se les invitará a sumarse a actividades deportivas, culturales y comunitarias. Esta estrategia ya se había implementado en la Ciudad de México con resultados positivos, señaló la mandataria.
El segundo programa, “México Imparable”, incluye la construcción de 100 centros comunitarios de alto rendimiento deportivo en regiones afectadas por la inseguridad. En ellos, los jóvenes podrán entrenar entre cuatro y cinco horas diarias bajo un modelo integral de disciplina y acompañamiento.
