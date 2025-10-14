Sheinbaum lanzará centros deportivos para jóvenes en municipios con violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de enero de 2026, el gobierno federal pondrá en marcha dos nuevos programas sociales dirigidos a jóvenes en situación de riesgo, así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.

Estos proyectos derivan del programa “Atención a las causas”, con el objetivo de atender a adolescentes que hayan tenido contacto inicial con el delito o que vivan en municipios con alta incidencia delictiva.

“El próximo año vamos a tener dos programas más para los jóvenes. Uno es una beca dirigida a quienes están en riesgo, y el otro son los Centros Comunitarios de Alto Rendimiento México Imparable, donde podrán formarse en el deporte y la disciplina”, explicó Sheinbaum.