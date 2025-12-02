Sheinbaum lanza Farmacias del Bienestar; programa iniciará en 500 puntos del Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso en marcha este martes las primeras 500 Farmacias del Bienestar, un nuevo modelo para la distribución gratuita de medicamentos a personas adultas mayores y con discapacidad, como parte del programa federal Salud Casa por Casa. Esta primera etapa inició en el Estado de México, con módulos instalados en Unidades de Salud del IMSS, IMSS Bienestar y Tiendas del Bienestar.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que estos módulos permitirán que los beneficiarios puedan surtir sus recetas sin necesidad de hacer filas en los centros de salud. “La próxima semana inicia en las Tiendas Bienestar un módulo donde van a poder recoger sus medicamentos. Este pequeño módulo es lo que llamamos Farmacias del Bienestar”, puntualizó la mandataria.