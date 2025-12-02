Sheinbaum lanza Farmacias del Bienestar; programa iniciará en 500 puntos del Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso en marcha este martes las primeras 500 Farmacias del Bienestar, un nuevo modelo para la distribución gratuita de medicamentos a personas adultas mayores y con discapacidad, como parte del programa federal Salud Casa por Casa. Esta primera etapa inició en el Estado de México, con módulos instalados en Unidades de Salud del IMSS, IMSS Bienestar y Tiendas del Bienestar.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que estos módulos permitirán que los beneficiarios puedan surtir sus recetas sin necesidad de hacer filas en los centros de salud. “La próxima semana inicia en las Tiendas Bienestar un módulo donde van a poder recoger sus medicamentos. Este pequeño módulo es lo que llamamos Farmacias del Bienestar”, puntualizó la mandataria.
El esquema contempla tres visitas domiciliarias: en la tercera se entregará una receta con folio y código de barras, para que las y los beneficiarios accedan a los medicamentos. Según datos oficiales, hasta el 1 de diciembre, el programa Salud Casa por Casa ha realizado más de 8 millones 800 mil consultas médicas en todo el país, principalmente a personas con enfermedades crónicas.
El subsecretario Eduardo Clark García detalló que las farmacias iniciarán con 22 tipos de medicamentos, suficientes para cubrir cerca del 80% de los tratamientos comunes entre adultos mayores. Además, las recetas serán renovadas cada dos meses durante nuevas visitas, con el objetivo de garantizar continuidad en los tratamientos de enfermedades como diabetes, hipertensión y dislipidemia.
Desde diferentes puntos del Estado de México se realizaron enlaces en vivo para mostrar las primeras entregas. En Naucalpan, la gobernadora Delfina Gómez reconoció que este programa tendrá un impacto positivo en la salud y economía de los más vulnerables. En Ecatepec, Valle de Chalco y Atlacomulco también se realizó el arranque oficial, beneficiando a miles de derechohabientes.
Las autoridades federales informaron que la meta es extender el programa a las 32 entidades del país para marzo de 2026.
