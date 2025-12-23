Sheinbaum lamenta accidente de Semar en misión con Michou y Mau en Texas, EU

Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y afirmó que el Gobierno de México trabaja de manera coordinada con Estados Unidos para esclarecer lo ocurrido.

“Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasó”, expresó.

La mandataria federal detalló que el secretario de Marina está al frente de las acciones, con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y subrayó que será la caja negra la que revele la causa del desplome, ya que la aeronave aparentemente había llegado a Galveston y estuvo incomunicada por unos 10 minutos antes de confirmarse el siniestro.

"Pensaron que había aterrizado y después ya supieron que había habido un accidente […] se va a hacer la investigación y se está atendiendo a todos los familiares", agregó.