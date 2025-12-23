Sheinbaum lamenta accidente de Semar en misión con Michou y Mau en Texas, EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó este martes el accidente de una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar), que se encontraba en una misión humanitaria en colaboración con la Fundación Michou y Mau, y que se desplomó en Galveston, Texas, dejando como saldo preliminar cinco marinos muertos, dos sobrevivientes y una persona más desaparecida.
Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y afirmó que el Gobierno de México trabaja de manera coordinada con Estados Unidos para esclarecer lo ocurrido.
“Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasó”, expresó.
La mandataria federal detalló que el secretario de Marina está al frente de las acciones, con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y subrayó que será la caja negra la que revele la causa del desplome, ya que la aeronave aparentemente había llegado a Galveston y estuvo incomunicada por unos 10 minutos antes de confirmarse el siniestro.
"Pensaron que había aterrizado y después ya supieron que había habido un accidente […] se va a hacer la investigación y se está atendiendo a todos los familiares", agregó.
De acuerdo con la propia Semar, la aeronave accidentada realizaba un traslado médico en apoyo a la Fundación Michou y Mau, una organización dedicada principalmente al transporte y atención de niñas y niños con quemaduras graves.
En total, viajaban ocho personas a bordo: cinco perdieron la vida, dos lograron sobrevivir y una continúa desaparecida. Las autoridades mexicanas mantienen contacto con el Consulado General en Houston para brindar apoyo a los familiares y continuar con las tareas de búsqueda.
