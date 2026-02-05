Sheinbaum: “La 4T recuperó la esencia de la Constitución”

Santiago de Querétaro, Querétaro (MiMorelia.com).- Desde Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, con la Cuarta Transformación, se recuperó la esencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y aseguró que el país no regresará al régimen de corrupción, de privilegios ni a ser colonia de nadie, reafirmando con fuerza que México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende.
Recordó que México nació de la lucha de su pueblo. Por ello, con la transformación, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, se han realizado 22 reformas constitucionales y 50 reformas secundarias que fortalecen los principios de independencia, soberanía, libertad, democracia, justicia social y dignidad.
La Reforma al Poder Judicial;
La que creó e incorporó a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional;
La que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público;
Las que recuperaron a Pemex y a CFE como empresas públicas estratégicas del pueblo de México;
La que permite al Estado proveer servicios de internet;
Las que impulsan la igualdad sustantiva de las mujeres;
La que garantiza la recuperación del ferrocarril público;
Las que reconocen a los Programas de Bienestar como derechos constitucionales;
El derecho de las personas trabajadoras a una vivienda digna;
Las reformas de protección y bienestar animal;
Las que sustituyen organismos autónomos por órganos técnicos especializados en competencia y telecomunicaciones;
La que robustece la inteligencia para la seguridad pública;
La que protege a los maíces nativos y defiende la soberanía alimentaria, prohibiendo el maíz transgénico;
Las que combaten el nepotismo y la reelección inmediata en cargos de elección popular;
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua;
Y las reformas a los artículos 19 y 40, que fortalecen la soberanía nacional.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, resaltó que en 2018 las mexicanas y mexicanos decidieron recuperar el sentido social de la Constitución de 1917 e instaurar un estado constitucional de bienestar, así como un Congreso Constituyente que ha aprobado reformas que fortalecen la justicia, la igualdad y la Prosperidad Compartida.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró que hoy tres mujeres estén al frente de los tres poderes de la Unión, lo cual es producto de la evolución constitucional de la Carta Magna.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que hoy la Constitución abraza a los pueblos originarios y afromexicanos, recuperando su vocación democrática, su sentido social y el reconocimiento de la pluriculturalidad. Puntualizó que el Poder Judicial vive ahora una etapa de reconciliación y esperanza, producto de la reforma.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, destacó que la Constitución de 1917 mantiene la solidez institucional de la nación y su soberanía. Subrayó que, como herencia, hoy México no acepta dictados extranjeros, refrendando que la presidenta no está sola en la defensa de la patria.
RPO