Sheinbaum invita al papa León XIV a visitar México en el Día de la Virgen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada telefónica con el papa León XIV, a quien extendió una invitación oficial para visitar México, confirmó la propia mandataria a través de sus redes sociales.
La conversación se realizó este 12 de diciembre, fecha de gran significado religioso y cultural para millones de personas creyentes en el país. Sheinbaum compartió que el pontífice envió bendiciones y saludos al pueblo mexicano, en especial a quienes celebran a la Virgen de Guadalupe.
“En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país”, publicó la presidenta en su cuenta oficial de X.
Durante el diálogo, ambos coincidieron en que, más allá de las creencias religiosas individuales y del carácter laico del Estado mexicano, la Virgen de Guadalupe representa un símbolo profundo de identidad nacional y unidad social.
“Más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, expresó Sheinbaum.
Aunque por el momento el Vaticano no ha emitido una postura oficial sobre una posible gira del papa León XIV, la conversación marca el primer contacto directo entre la mandataria mexicana y el pontífice, lo que abre la puerta a una futura visita apostólica.
De concretarse, esta sería la primera visita del papa León XIV a México, y la primera visita papal al país desde 2016, cuando el entonces papa Francisco realizó su gira apostólica.
México es una de las naciones con mayor población católica del mundo, y alberga el santuario mariano más visitado del planeta, la Basílica de Guadalupe, lo que otorga a una eventual visita un enorme valor espiritual, cultural y político.
Por ahora, la invitación está formalmente hecha. México aguarda respuesta.
