Sheinbaum invita al papa León XIV a visitar México en el Día de la Virgen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada telefónica con el papa León XIV, a quien extendió una invitación oficial para visitar México, confirmó la propia mandataria a través de sus redes sociales.

La conversación se realizó este 12 de diciembre, fecha de gran significado religioso y cultural para millones de personas creyentes en el país. Sheinbaum compartió que el pontífice envió bendiciones y saludos al pueblo mexicano, en especial a quienes celebran a la Virgen de Guadalupe.

“En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país”, publicó la presidenta en su cuenta oficial de X.

Durante el diálogo, ambos coincidieron en que, más allá de las creencias religiosas individuales y del carácter laico del Estado mexicano, la Virgen de Guadalupe representa un símbolo profundo de identidad nacional y unidad social.