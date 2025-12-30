Sheinbaum insiste a la ONU intervenir por Venezuela tras ataque de EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de una escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un nuevo llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que asuma un papel protagónico en la resolución del conflicto.

Durante su conferencia matutina del martes 30 de diciembre, Sheinbaum reafirmó la postura histórica de México contra cualquier tipo de intervención extranjera, especialmente de carácter militar.

Al ser cuestionada por medios nacionales, la presidenta señaló:

“No estamos de acuerdo con la intervención y menos militar. Esa es la Constitución de nuestro país y eso lo vamos a seguir defendiendo (...) Como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel protagónico en estos casos”.

El pronunciamiento se da un día después de que el expresidente estadounidense Donald Trump confirmara lo que se considera el primer ataque terrestre directo de Estados Unidos en territorio venezolano, lo que ha generado reacciones en distintos países de América Latina.