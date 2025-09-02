México

Sheinbaum iniciará gira nacional para rendir cuentas

Sheinbaum iniciará gira nacional para rendir cuentas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir de este viernes comenzará una gira nacional por las 32 entidades del país, con el objetivo de rendir cuentas sobre las finanzas públicas, programas sociales y obras en curso.

Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que su recorrido durará aproximadamente tres semanas y media, en las que visitará hasta tres estados por día.

"Les platico que a partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas [...]. Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media", expresó.

Indicó que en cada visita se presentará un informe particular de la entidad en coordinación con los gobernadores y gobernadoras. "Vamos a informar de los programas de bienestar en cada estado, de las obras públicas que estamos haciendo, de qué otras cosas vienen para el estado", agregó.

Este esfuerzo, aseguró, tiene como finalidad mantener la transparencia y la cercanía con la ciudadanía al inicio de su administración.

