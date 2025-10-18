Sheinbaum inicia censo de viviendas afectadas por lluvias en Hidalgo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde Huehuetla, Hidalgo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las y los servidores de la nación ya iniciaron el censo de las viviendas afectadas por las lluvias que se registraron del 6 al 9 de octubre, además de que se abrió el camino de forma parcial en esta localidad.

“Informamos a la población de Huehuetla, Hidalgo, que las y los servidores de la nación iniciaron el censo de viviendas afectadas para comenzar la distribución de apoyos. Ya está abierto el camino de forma parcial; poco a poco llegará más maquinaria para acelerar la limpieza. Trabajamos en coordinación con el gobierno del estado. No están solos”, señaló a través de redes sociales.