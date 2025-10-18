México

Sheinbaum inicia censo de viviendas afectadas por lluvias en Hidalgo

“No están solos”, aseguró la presienta en su quinto día de recorrido por las zonas afectadas por las lluvias
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde Huehuetla, Hidalgo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las y los servidores de la nación ya iniciaron el censo de las viviendas afectadas por las lluvias que se registraron del 6 al 9 de octubre, además de que se abrió el camino de forma parcial en esta localidad.

“Informamos a la población de Huehuetla, Hidalgo, que las y los servidores de la nación iniciaron el censo de viviendas afectadas para comenzar la distribución de apoyos. Ya está abierto el camino de forma parcial; poco a poco llegará más maquinaria para acelerar la limpieza. Trabajamos en coordinación con el gobierno del estado. No están solos”, señaló a través de redes sociales.

En su quinto día de recorrido por las zonas afectadas, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo un diálogo y recorrió, junto a las y los pobladores, así como con el gobernador Julio Menchaca, las colonias damnificadas.

Este sábado, junto a autoridades federales y locales, encabezó en Hidalgo una mesa de supervisión, además de que visitó Tamaulipas, desde donde informó que el Gobierno de México monitorea el crecimiento del río Pánuco, que al momento no representa un riesgo.

