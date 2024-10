Sheinbaum informa investigaciones abiertas en contra de Genaro García Luna

‘’El hecho de que García Luna no esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición’’: Pablo Gómez Álvarez CORTESÍA

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum informó que existen al menos tres investigaciones abiertas en contra de Genaro García Luna por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por delitos como ingreso de armas de forma ilegal a México; por uso indebido de atribuciones y facultades, así como por contratos otorgados de manera irregular para el equipamiento de Ceferesos. ''Al menos hay tres denuncias, aunque estamos haciendo una solicitud de información a la Fiscalía General de la República, para saber cuántas denuncias hay, cuántas carpetas de investigación hay abiertas contra García Luna en la Fiscalía General de la República, al menos como presentó Rosa Icela Rodríguez aquí, hay tres, una relacionada con ''Rápido y Furioso, otra relacionada con la construcción de estos espacios de detención, reclusorios que se hicieron a través de contratos privados con costos muy altos y en donde hay participación de García Luna y por otro lado esta investigación que presenta la UIF en donde García Luna está involucrado en lavado de dinero''. Destacó que además de estas investigaciones, a Genaro García Luna se le involucra directamente en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial en 1994. ''Además está la carpeta de investigación abierta sobre el caso de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Colosio, donde la Fiscalía encuentra que Genaro García Luna está involucrado, sin embargo, un juez no dio la orden de aprehensión''. Por ello informó, que aún se está solicitando información para conocer todos los delitos por los que se le investiga a Genaro García Luna en México. ''Estamos haciendo una consulta para ver si hay otros casos en donde hay investigaciones o incluso ya hay órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna en nuestro país''.