Sheinbaum incorpora a seis ancestras indígenas al Paseo de las Heroínas

Se reconoce a seis mujeres indígenas históricas, entre ellas Malintzin y Eréndira
“Las mujeres indígenas son la raíz de México”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum
"Las mujeres indígenas son la raíz de México", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la continuidad del Paseo de las Heroínas, iniciado durante su administración como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con la incorporación de seis ancestras indígenas.

“Cuando fui jefa de Gobierno hicimos en el Paseo de la Reforma el Paseo de las Heroínas en reconocimiento a mujeres en la historia”, recordó durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

A solicitud de la jefa del Ejecutivo federal, el asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, José Alfonso Suárez del Real, explicó que se trata de Tz'ak-b'u Aha, conocida como “la Reina Roja”; Tecuichpo-Ixcaxochitzin (Flor Blanca - Flor del Señor Moctezuma); la Señora 6 Mono (señora mixteca de Huachino); Xiuhtzatzin (flor de la tierrita tolteca); Eréndira, defensora purépecha; y Malintzin, señora de la palabra, la lengua, la traductora.

La presidenta recordó que, como parte de las acciones para reivindicar a las mujeres indígenas, se realiza “Mujeres del Maíz”, una serie de actividades que culminan este 28 de noviembre, en las que se reconoce a Malintzin, quien ha sido discriminada y catalogada como traidora. Con ello se revalora también el papel de las mujeres indígenas en la historia como parte del combate al machismo.

“Como mujer tenemos la responsabilidad de hablar del papel de la mujer en la historia, de las grandes heroínas y de todas las heroínas anónimas, y de reivindicar a las mujeres como parte de México, porque es hablar de la igualdad e ir erradicando el machismo”
Puntualizó que, más allá de analizar la figura de Malintzin, hablar de ella es discutir el machismo y reconocer a todas las mujeres indígenas de la historia, como la hija de Moctezuma, las gobernantas de los pueblos originarios y las mujeres indígenas de hoy que, durante años, han sido discriminadas.
“Las mujeres indígenas son la raíz de México. No habría lenguas originarias sin las mujeres. Se llama lengua madre porque son las madres quienes transmiten la lengua. No habría 68 lenguas si no fuera por las mujeres indígenas. México no sería lo que es si no fuera por los pueblos originarios, pero en particular por las mujeres de los pueblos originarios que han construido lo que llamamos México”
La maestra en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, Margarita Cossich Vielman, detalló que entre las actividades de “Mujeres del Maíz” se llevará a cabo hoy 28 de noviembre la Caminata de Malintzin: ¡Qué traidora ni qué la chingada!, que partirá a las 15:00 horas desde el asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México, con tres paradas: Isabel la Católica, Motolinía y Eje Central. El recorrido culminará en el Palacio de Bellas Artes, donde se realizará el Coloquio Internacional Malintzin: Mujer palabra, en la Sala Manuel M. Ponce, con la participación de seis mujeres indígenas que presentarán desde sus perspectivas quién es Malintzin, además de ocho investigadoras y lingüistas.

La directora de escena y promotora cultural, Jesusa Rodríguez, destacó que la iniciativa de la presidenta de dedicar el primer año de su gobierno a las mujeres indígenas es una acción contundente contra la discriminación, el clasismo y el racismo. Puntualizó que “Mujeres del Maíz” revaloriza la posición de Malintzin en la historia sin construcciones imaginarias, ya que fue una mujer que logró romper patrones y abrir espacios.

La promotora y artista otomí, Marisela González, destacó que con la llegada de la primera presidenta también lo hacen todas las mujeres, en especial las indígenas. Por ello, la reivindicación de Malintzin se convierte en una inspiración para quienes sufren violencia, ya que —aseguró— su voz nunca será apagada.

La profesora emérita de Estudios Nativo Americanos, Inés Hernández Ávila, agregó que para las mujeres chicanas Malintzin representa una mujer inspiradora por su capacidad de realizarse como una persona autónoma. Además, agradeció a la presidenta por brindar esperanza de que otro mundo es posible.

Por su parte, la poeta y ensayista Yelitza Ruiz expuso que hacer una revisión de la memoria de Malintzin permite una reflexión histórica y da la oportunidad de entender la progresividad de la ley para asegurar a las mujeres su derecho a la cultura y a la tierra que trabajan.

