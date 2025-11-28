Sheinbaum incorpora a seis ancestras indígenas al Paseo de las Heroínas

La maestra en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, Margarita Cossich Vielman, detalló que entre las actividades de “Mujeres del Maíz” se llevará a cabo hoy 28 de noviembre la Caminata de Malintzin: ¡Qué traidora ni qué la chingada!, que partirá a las 15:00 horas desde el asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México, con tres paradas: Isabel la Católica, Motolinía y Eje Central. El recorrido culminará en el Palacio de Bellas Artes, donde se realizará el Coloquio Internacional Malintzin: Mujer palabra, en la Sala Manuel M. Ponce, con la participación de seis mujeres indígenas que presentarán desde sus perspectivas quién es Malintzin, además de ocho investigadoras y lingüistas.