Sheinbaum inaugura primera etapa de Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tijuana; anuncia sede en Mexicali

Hizo un llamado a las y los estudiantes de Tijuana para que no olviden que su educación es pagada por el pueblo de México, cuyos impuestos son bien utilizados por los gobiernos de la Cuarta Transformación para la construcción de más espacios educativos.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, celebró que México tenga a la presidenta de la educación y dio a conocer que solo en Tijuana aumentó 3 mil 500 nuevos lugares de bachillerato con la construcción y ampliación de nuevos planteles. Además, destacó que esta ciudad fronteriza pasó de ser el municipio con mayor número de egresados de secundaria que no tenían lugar en preparatoria, a tener garantizado un espacio de Educación Media Superior para todas y todos los jóvenes tijuanenses.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, agradeció el apoyo de las y los gobernadores para llevar la UNRC a todo el país.