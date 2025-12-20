Sheinbaum inaugura planta El Sauz II en Querétaro; sumará 269 MW al sistema eléctrico nacional

Adelantó que las próximas centrales energéticas también llevarán el nombre de mujeres destacadas en la historia de México y de las propias trabajadoras de la CFE, como un acto de justicia, después de que por muchos años, ninguna central llevó nombres de mujeres.

Recordó que durante los gobiernos neoliberales hubo intentos por privatizar a la CFE y fue gracias a que llegó la Cuarta Transformación como se recuperó esta institución como empresa del Estado mexicano, con dos reformas al inicio de su administración que garantizan que el 54 por ciento de energía eléctrica sea suministrada por CFE y 46 por ciento por privados; además de salvaguardar la soberanía energética en caso de desastres naturales, que permitió restablecer la energía eléctrica en tiempo récord en cinco estados del país durante las pasadas lluvias de octubre.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, recordó que el objetivo principal es garantizar que todas y todos los mexicanos tengan energía suficiente, asequible y limpia, cumpliendo con el mandato constitucional de que el Estado debe aportar el 54 por ciento de la generación eléctrica del país a través de la CFE. Puntualizó que a lo largo de esta administración se agregarán 29 mil MW de capacidad nueva al SEN por medio de una inversión de 45 mil millones de dólares.