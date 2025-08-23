Sheinbaum inaugura el Marinabús; recorrerá toda la bahía de Acapulco por 60 pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 23 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha oficialmente el Marinabús, un nuevo sistema de transporte marítimo en Acapulco, Guerrero, diseñado para facilitar la movilidad de residentes y turistas en la bahía.

Durante la ceremonia de arranque, Sheinbaum entregó la bandera nacional al teniente de navío Alan Ricardo Moreno Ávila, quien estará a cargo de la operación del buque, e hizo la toma de protesta a la tripulación. Por primera vez se izó el lábaro patrio en la embarcación, dando inicio formal a las operaciones del servicio.