Sheinbaum inaugura el Marinabús; recorrerá toda la bahía de Acapulco por 60 pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 23 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha oficialmente el Marinabús, un nuevo sistema de transporte marítimo en Acapulco, Guerrero, diseñado para facilitar la movilidad de residentes y turistas en la bahía.
Durante la ceremonia de arranque, Sheinbaum entregó la bandera nacional al teniente de navío Alan Ricardo Moreno Ávila, quien estará a cargo de la operación del buque, e hizo la toma de protesta a la tripulación. Por primera vez se izó el lábaro patrio en la embarcación, dando inicio formal a las operaciones del servicio.
De acuerdo con la mandataria, el Marinabús ofrecerá traslados seguros, cómodos y sustentables a lo largo de los principales puntos turísticos y zonas habitadas de la bahía. El costo por boleto será de 60 pesos, con venta directa en los puntos de embarque distribuidos en el litoral acapulqueño.
El proyecto está bajo la operación de la Secretaría de Marina, lo que, según Sheinbaum, garantiza estándares de seguridad, mantenimiento y disciplina.
“Este nuevo sistema permitirá recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable. Beneficiará a miles de personas en sus traslados diarios e impulsará el turismo y la economía local”, expresó la presidenta.
Además de ser una innovación en movilidad, Sheinbaum destacó que el Marinabús representa también un símbolo de esperanza y reconstrucción para Acapulco, ciudad que en años recientes enfrentó graves afectaciones por los huracanes Otis (2023) y John (2024).
Tras esos eventos, explicó, se rehabilitaron más de 250 mil viviendas, se repararon escuelas y hospitales, y se impulsaron programas de salud e infraestructura básica. Asimismo, se avanza en la construcción de acueductos, rehabilitación de puentes y canales pluviales para mitigar futuros desastres naturales.
mrh