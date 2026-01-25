Sheinbaum inaugura Aduana de Nuevo Laredo y va por 1.5 billones de pesos en recaudación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, instalaciones estratégicas que permitirán mayor eficiencia, productividad y honestidad en la recaudación, la cual aumentó 25 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de un billón a un billón 250 mil millones de pesos (mdp), con el objetivo de incrementar este año a un billón 500 mil mdp.

“Estas instalaciones nos van a permitir todavía mayor eficiencia, mayor productividad, mayor honestidad, mayor beneficio para las y los trabajadores de las aduanas y la centralización de todas las labores que se desarrollan en las aduanas. Esa es una labor fundamental. Este año vamos por otros 250 mil millones de pesos adicionales, es decir, llegar a un billón 500 mil millones de pesos en los ingresos a las aduanas; y, además, lograr mayor eficiencia en todos los procesos. Eso es posible gracias a esta instalación y al trabajo coordinado que tenemos en el Gobierno de México”, enfatizó.

Las aduanas, destacó la jefa del Ejecutivo federal, representan seguridad nacional, desarrollo con bienestar y soberanía, por ello reconoció a los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por la construcción de estas instalaciones aduaneras, las cuales tuvieron una inversión superior a los 4 mil mdp, que representan la dignificación de las y los trabajadores.

“Aduanas antes dependía del SAT (Servicio de Administración Tributaria), hasta que se constituyó como una agencia por su importancia. Y la visión de que todos los trabajadores y trabajadoras de aduanas pudieran concentrarse en estas instalaciones, lo que significa la dignificación del trabajo de quienes laboran en esta institución y, al mismo tiempo, concentrar los trabajos de la Agencia Nacional de Aduanas. Hoy se hace realidad esta decisión gracias a los ingenieros militares, que como siempre desarrollan con profesionalismo y excelencia el trabajo que desempeñan”, agregó.