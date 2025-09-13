Sheinbaum honra a Niños Héroes y destaca papel de mujeres en las Fuerzas Armadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este sábado su primera ceremonia oficial de conmemoración del 178 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes, marcando el inicio de los festejos patrios como jefa del Estado mexicano y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.
Desde el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, Sheinbaum rindió homenaje a los cadetes que murieron en 1847 durante la guerra México-Estados Unidos. La mandataria pasó lista a los seis jóvenes héroes, entregó espadines a nuevos integrantes del Heroico Colegio Militar y presenció una salva de fusilería en su honor.
En una ceremonia marcada por la presencia de mujeres en cargos clave, la cadete Laura Citlali Miranda García, de cuarto año de la Policía Militar, se dirigió directamente a la presidenta con un mensaje que resaltó su papel histórico.
“Usted, señora presidenta, motiva a todas las mujeres a soñar en grande y a alcanzar nuestras metas”, expresó la joven, quien también hizo un llamado a la juventud mexicana a rechazar la delincuencia, la drogadicción y la avaricia.
La jefa del Ejecutivo estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, así como por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, incluyendo a Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte; Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado; y Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados.
Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa de la soberanía nacional.
“Nada nos apartará de las misiones que tenemos encomendadas de defender la integridad, independencia y soberanía nacional”, subrayó.
