Sheinbaum honra a Niños Héroes y destaca papel de mujeres en las Fuerzas Armadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este sábado su primera ceremonia oficial de conmemoración del 178 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes, marcando el inicio de los festejos patrios como jefa del Estado mexicano y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

Desde el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, Sheinbaum rindió homenaje a los cadetes que murieron en 1847 durante la guerra México-Estados Unidos. La mandataria pasó lista a los seis jóvenes héroes, entregó espadines a nuevos integrantes del Heroico Colegio Militar y presenció una salva de fusilería en su honor.