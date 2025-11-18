Sheinbaum frena a Trump: ‘No aceptamos intervención’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con firmeza a las recientes declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien insistió en ofrecer apoyo militar a nuestro país para combatir al crimen organizado.
Sheinbaum confirmó que ha sostenido conversaciones telefónicas con Trump, en las cuales le ha propuesto directamente la intervención militar en territorio mexicano.
La mandataria fue categórica al reiterar que México no permitirá la injerencia de gobiernos extranjeros en asuntos de seguridad interna:
