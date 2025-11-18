México

Sheinbaum frena a Trump: ‘No aceptamos intervención’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con firmeza a las recientes declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien insistió en ofrecer apoyo militar a nuestro país para combatir al crimen organizado.

Sheinbaum confirmó que ha sostenido conversaciones telefónicas con Trump, en las cuales le ha propuesto directamente la intervención militar en territorio mexicano.

“En las pláticas telefónicas que he tenido con el presidente Trump, él ha sugerido una intervención: ‘Les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos’, pero en todas las ocasiones le he dicho que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio”
explicó Sheinbaum

La mandataria fue categórica al reiterar que México no permitirá la injerencia de gobiernos extranjeros en asuntos de seguridad interna:

“No aceptamos ninguna intervención, no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero, no podemos permitir ninguna intervención”.
