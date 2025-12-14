Sheinbaum felicita a José Antonio Kast por su virtual triunfo en elecciones presidenciales de Chile
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó al pueblo de Chile por llevar a cabo una jornada electoral pacífica y democrática, en el marco de la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo.
A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Sheinbaum también extendió su reconocimiento a José Antonio Kast, quien se perfila como el próximo presidente de Chile tras obtener una clara ventaja en los resultados preliminares dados a conocer por el Servicio Electoral (Servel).
"Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile", escribió la mandataria mexicana la noche de este domingo.
Asimismo, Sheinbaum expresó su confianza en que las relaciones entre ambos países se mantendrán sólidas y colaborativas. “Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, concluyó su publicación.
De acuerdo con el último corte del Servel, con el 99.91% de las mesas escrutadas, José Antonio Kast obtuvo 7 millones 253 mil 430 votos (58.17%), mientras que Jeannette Jara alcanzó 5 millones 216 mil 642 votos (41.83%). La votación total fue de 13 millones 418 mil 338 sufragios, de los cuales 782 mil 933 fueron nulos (5.83%) y 165 mil 333 en blanco (1.23%).
México y Chile mantienen una estrecha relación diplomática y comercial; ambos países forman parte de la Alianza del Pacífico y colaboran en temas estratégicos como comercio, educación, medio ambiente y derechos humanos.
rmr