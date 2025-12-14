Sheinbaum felicita a José Antonio Kast por su virtual triunfo en elecciones presidenciales de Chile

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Sheinbaum también extendió su reconocimiento a José Antonio Kast, quien se perfila como el próximo presidente de Chile tras obtener una clara ventaja en los resultados preliminares dados a conocer por el Servicio Electoral (Servel).

"Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile", escribió la mandataria mexicana la noche de este domingo.

Asimismo, Sheinbaum expresó su confianza en que las relaciones entre ambos países se mantendrán sólidas y colaborativas. “Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, concluyó su publicación.