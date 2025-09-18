Sheinbaum exige investigar quién promovió amparos a nombre de hijos de AMLO

La jefa del Ejecutivo lamentó que los documentos fueran difundidos el pasado miércoles y presentados como reales, a pesar de que, dijo, no tienen sustento jurídico ni fueron solicitados por los presuntos beneficiarios.

"¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar. Es parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos", afirmó Sheinbaum.

La presidenta consideró que este tipo de acciones buscan desprestigiar tanto al exmandatario como al proyecto de la Cuarta Transformación:

"Sí tiene que saberse quién puso esos amparos, porque tiene un sentido de desprestigiar y de calumniar a unas personas y tiene un sentido de dañar al presidente López Obrador y a lo que representa nuestro movimiento, evidente. Bueno, son demasiado burdos, burdísimos".

Sheinbaum celebró que Andrés Manuel López Beltrán haya respondido rápidamente a través de redes sociales, aclarando que no promovió ningún amparo ni autorizó representación legal alguna.