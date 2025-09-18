Sheinbaum exige investigar quién promovió amparos a nombre de hijos de AMLO
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó este jueves como parte de una "campaña de calumnias" las versiones que señalan que Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habrían promovido una serie de amparos para evitar órdenes de aprehensión.
Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que se debe investigar quién o quiénes presentaron estos amparos, luego de que incluso el presunto abogado Juan Francisco Rodríguez Smith McDonald se deslindó de haberlos tramitado.
"Ellos, Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos. Hay un abogado que ya dijo que él no presentó nada. Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo", expresó la mandataria federal.
La jefa del Ejecutivo lamentó que los documentos fueran difundidos el pasado miércoles y presentados como reales, a pesar de que, dijo, no tienen sustento jurídico ni fueron solicitados por los presuntos beneficiarios.
"¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar. Es parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos", afirmó Sheinbaum.
La presidenta consideró que este tipo de acciones buscan desprestigiar tanto al exmandatario como al proyecto de la Cuarta Transformación:
"Sí tiene que saberse quién puso esos amparos, porque tiene un sentido de desprestigiar y de calumniar a unas personas y tiene un sentido de dañar al presidente López Obrador y a lo que representa nuestro movimiento, evidente. Bueno, son demasiado burdos, burdísimos".
Sheinbaum celebró que Andrés Manuel López Beltrán haya respondido rápidamente a través de redes sociales, aclarando que no promovió ningún amparo ni autorizó representación legal alguna.
