Sheinbaum exige acción de la ONU ante escalada de Trump contra Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este miércoles la postura histórica del país en favor de la no intervención y la solución pacífica de los conflictos internacionales, esto en respuesta a la reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un bloqueo militar contra Venezuela.

La mandataria nacional expresó su posición durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional:

“Antes, de todas maneras y por la situación, por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México acorde con la Constitución: no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”, señaló.

“Llamamos a que cualquier controversia internacional se resuelva mediante el diálogo y la paz, y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución”, añadió.

En sus palabras, Sheinbaum enfatizó que esta política exterior debe mantenerse más allá de cualquier opinión particular sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

“Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México, más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro. [...] Un llamado a Naciones Unidas a que asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos.”

La declaración se da luego de que Trump anunciara un “bloqueo total y completo” contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, y designara al régimen de Maduro como una “organización terrorista extranjera”.