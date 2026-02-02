Sheinbaum exige a diputados mayor cercanía con el pueblo

Sheinbaum remarcó que su llamado fue general para todas y todos los legisladores, sin distinción de partidos o regiones, y subrayó la importancia de mantener contacto con los sectores más vulnerables.

“Hay que estar cerca de la gente humilde, que es la que más nos necesita”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo Federal reiteró que su administración dará continuidad y ampliará el Plan de Justicia de San Quintín, iniciado en el sexenio anterior, con el objetivo de revertir décadas de abandono en la región.