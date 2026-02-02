Sheinbaum exige a diputados mayor cercanía con el pueblo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que el llamado de atención que dirigió a legisladores durante un acto público en San Quintín, Baja California, se debió a la gravedad de las condiciones sociales que enfrentan los jornaleros agrícolas en esa región y a la necesidad de que las y los representantes populares se mantengan en contacto directo con la ciudadanía.
La mandataria aclaró que no se trató de un regaño “como tal”, sino de lo que denominó un “regaño caluroso”, motivado por el contraste entre la dura realidad social de San Quintín y la actitud de algunos diputados federales al término del evento.
La presidenta relató que San Quintín, recientemente constituido como municipio, vive un rezago histórico tras décadas de explotación laboral en el sector agrícola, donde trabajan jornaleros migrantes provenientes de entidades como Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Chiapas.
Sheinbaum remarcó que su llamado fue general para todas y todos los legisladores, sin distinción de partidos o regiones, y subrayó la importancia de mantener contacto con los sectores más vulnerables.
“Hay que estar cerca de la gente humilde, que es la que más nos necesita”, afirmó.
La jefa del Ejecutivo Federal reiteró que su administración dará continuidad y ampliará el Plan de Justicia de San Quintín, iniciado en el sexenio anterior, con el objetivo de revertir décadas de abandono en la región.
