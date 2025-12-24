Sheinbaum envía mensaje de esperanza a horas de la Nochebuena

El mensaje fue compartido de manera pública en plataformas digitales, donde la mandataria expresó que la Navidad es un momento de esperanza colectiva: “Sabemos que esta noche en cada rincón del país hay siempre esperanza… hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanas y mexicanos”, subrayando la diversidad geográfica y cultural que une a la nación.

Sheinbaum Pardo resaltó la forma en que las familias mexicanas viven estas celebraciones, al señalar que “somos un pueblo que sabe reunirse alrededor de la mesa, que convierte lo sencillo en celebración”. En ese mismo sentido, agradeció a madres, padres, abuelas y abuelos por transmitir valores, así como a las niñas y los niños, a quienes reconoció como una fuente permanente de inspiración.