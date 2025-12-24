Sheinbaum envía mensaje de esperanza a horas de la Nochebuena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A sólo unas horas de la Nochebuena, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su esposo Jesús María Tarriba difundieron un mensaje navideño en video a través de redes sociales, en el que desearon paz, unión y fraternidad a las familias mexicanas, destacando los valores que fortalecen al país en estas fechas.
El mensaje fue compartido de manera pública en plataformas digitales, donde la mandataria expresó que la Navidad es un momento de esperanza colectiva: “Sabemos que esta noche en cada rincón del país hay siempre esperanza… hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanas y mexicanos”, subrayando la diversidad geográfica y cultural que une a la nación.
Sheinbaum Pardo resaltó la forma en que las familias mexicanas viven estas celebraciones, al señalar que “somos un pueblo que sabe reunirse alrededor de la mesa, que convierte lo sencillo en celebración”. En ese mismo sentido, agradeció a madres, padres, abuelas y abuelos por transmitir valores, así como a las niñas y los niños, a quienes reconoció como una fuente permanente de inspiración.
La presidenta también dedicó palabras a quienes pasan estas fechas lejos de casa o cumplen labores esenciales para la sociedad, como integrantes de las Fuerzas Armadas, policías, personal de salud, bomberos y trabajadores del transporte, además de las y los paisanos que viven fuera del país, destacando que en México “sabemos acompañarnos aun en la distancia”.
Finalmente, el mensaje hizo énfasis en que la grandeza cultural del país se refleja en sus valores y no en lo material. La presidenta recordó que “lo más importante no es lo material, sino los valores y el amor por los demás”, y concluyó deseando a las familias mexicanas una Navidad en paz, unión y fraternidad.
rmr