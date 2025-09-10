Sheinbaum expresa solidaridad tras explosión de pipa en Iztapalapa

“Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa”, publicó en sus redes sociales.

Sheinbaum informó que distintas dependencias federales están colaborando para atender a las víctimas y controlar la situación. Entre ellas se encuentran la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la red de hospitales del Gobierno de México, en coordinación con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y autoridades locales.

Asimismo, reconoció la labor de los equipos de emergencia que atendieron el siniestro.

“Expreso mi reconocimiento a los cuerpos de emergencia que apoyan en este lamentable suceso”, añadió.