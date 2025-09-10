Sheinbaum expresa solidaridad tras explosión de pipa en Iztapalapa

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó este miércoles su solidaridad con las familias de las víctimas de la explosión de una pipa con gas LP registrada en la alcaldía Iztapalapa, que dejó un saldo de tres personas fallecidas y decenas de heridos.
“Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa”, publicó en sus redes sociales.
Sheinbaum informó que distintas dependencias federales están colaborando para atender a las víctimas y controlar la situación. Entre ellas se encuentran la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la red de hospitales del Gobierno de México, en coordinación con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y autoridades locales.
Asimismo, reconoció la labor de los equipos de emergencia que atendieron el siniestro.
“Expreso mi reconocimiento a los cuerpos de emergencia que apoyan en este lamentable suceso”, añadió.
El percance ocurrió la tarde del martes 9 de septiembre, cuando una pipa cargada con gas LP volcó y provocó una explosión sobre la avenida Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, generando una onda expansiva que afectó al menos 18 vehículos y dejó más de 70 personas lesionadas, además de las tres muertes confirmadas.
La emergencia fue atendida por cuerpos de rescate, autoridades locales y federales, mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza las investigaciones correspondientes.
