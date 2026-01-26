Sheinbaum envía carta al primer ministro de Corea para pedir más conciertos de BTS en México

“Este grupo BTS es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Quieren comprarlos cerca de un millón de jóvenes y solo hay 150 mil boletos”, expresó la presidenta.

Sheinbaum detalló que sostuvo comunicación con Alejandro Soberón Kuri, responsable de la empresa Ocesa, para conocer la posibilidad de abrir más fechas; sin embargo, se le informó que solo están previstas tres presentaciones y no es posible agregar más conciertos en el calendario actual.

Ante este escenario, la presidenta decidió realizar una gestión directa a nivel internacional.

“Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea, pidiéndole que venga más veces”, señaló, al precisar que se trata de una solicitud diplomática hecha “de manera muy respetuosa”, dijo.