Sheinbaum envía carta al primer ministro de Corea para pedir más conciertos de BTS en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que envió una carta diplomática al primer ministro de Corea del Sur para solicitar que el grupo surcoreano BTS pueda presentarse más veces en el país, ante la alta demanda de boletos para sus conciertos programados en mayo.
Durante la conferencia matutina realizada este lunes desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el tema surgió luego de la polémica por la venta de boletos y la reventa, situación que ha sido atendida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
“Este grupo BTS es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Quieren comprarlos cerca de un millón de jóvenes y solo hay 150 mil boletos”, expresó la presidenta.
Sheinbaum detalló que sostuvo comunicación con Alejandro Soberón Kuri, responsable de la empresa Ocesa, para conocer la posibilidad de abrir más fechas; sin embargo, se le informó que solo están previstas tres presentaciones y no es posible agregar más conciertos en el calendario actual.
Ante este escenario, la presidenta decidió realizar una gestión directa a nivel internacional.
“Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea, pidiéndole que venga más veces”, señaló, al precisar que se trata de una solicitud diplomática hecha “de manera muy respetuosa”, dijo.
La mandataria añadió que aún no se recibe una respuesta oficial, pero confió en que sea positiva o que, en su caso, se puedan explorar alternativas como transmisiones en pantallas para que más jóvenes puedan disfrutar del espectáculo.
El anuncio se dio en el contexto de las acciones emprendidas por Profeco, que ya inició un procedimiento contra Ticketmaster por la falta de claridad en la información durante la venta de boletos, así como sanciones a plataformas de reventa por prácticas abusivas.
