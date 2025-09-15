Sheinbaum envía al Senado iniciativas sobre amparo y protección industrial

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Senado de la República recibió dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de amparo y protección industrial, informó la presidenta de la cámara alta, Laura Itzel Castillo.

El primer proyecto plantea modificaciones a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el objetivo de establecer un proceso de amparo más efectivo y justo.

Sheinbaum destacó en un mensaje en redes sociales que la propuesta busca promover el acceso a la justicia y garantizar una protección más eficiente y expedita. Entre los cambios, se prevé que el Órgano de Administración Judicial incorpore medios digitales, delimite plazos de resolución y precise los criterios para determinar el interés legítimo cuando exista una lesión jurídica real.

La segunda iniciativa plantea reformas a la Ley Federal de Protección Industrial con el propósito de fortalecer el desarrollo científico, tecnológico e innovador en México, al tiempo que refuerza el sistema de protección con un enfoque integral, social y humanista.

agm