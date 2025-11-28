Sheinbaum entrega Premios Nacionales del Deporte 2025

La jefa del Ejecutivo federal hizo un llamado a las y los deportistas a recordar, durante sus participaciones en competencias, que representan a un país grandioso, con una gran historia, cultura y un pueblo maravilloso, generoso y extraordinario.

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, felicitó a las y los deportistas que reciben este reconocimiento, destacando que son el mejor referente de la importancia del deporte como eje transformador de la sociedad.

Informó que el premio que se entrega este año es de cerca de 800 mil pesos, lo que representa una inversión de casi 20 millones de pesos a nivel nacional, incluyendo los premios estatales.

Agregó que, como parte del Plan Nacional para el Deporte, se incrementó en más de 100 millones de pesos la inversión en becas directas para atletas de alto rendimiento, lo que representa un 36 por ciento más y el aumento más significativo en los últimos 21 años.

También se han fortalecido apoyos para competencias, campamentos, concentraciones, viajes, capacitaciones y hospedaje.