Sheinbaum entrega 225 casas y escrituras en Quintana Roo

Destacó que la meta de su gobierno es la reestructuración de cinco millones de créditos que resultaron impagables debido al esquema de financiamiento que se promovió en la época neoliberal, que le quitaban al pueblo para darle a unos cuantos. Mientras que la Cuarta Transformación gobierna en beneficio del pueblo y, a la fecha, suman más de dos millones de créditos reestructurados, con quitas y descuentos que llegan hasta la totalidad del adeudo.

Expuso el caso de Cecilia, una de las beneficiarias en Playa del Carmen, quien con esta nueva vivienda del Infonavit pagará solo mil 900 pesos mensuales y ya no los más de ocho mil pesos que erogaba en renta; así como el de Hilda Patricia Ávila, quien solicitó un crédito en Infonavit por 81 mil 699 pesos, había pagado 311 mil 274 pesos y aun así debía un millón 684 mil pesos, que hoy le fueron condonados y se le entregó su escritura.

Recordó que el próximo 6 de diciembre el pueblo de México celebrará siete años de la Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México y aseguró que en el Segundo Piso se va a seguir cumpliendo con el mandato de las y los mexicanos.