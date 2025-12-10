Sheinbaum, entre las 5 mujeres más poderosas del mundo: Forbes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue reconocida como una de las mujeres más influyentes del planeta al ocupar el quinto lugar en el ranking mundial The World’s 100 Most Powerful Women 2025, publicado por la revista Forbes.
La lista, que en su edición número 22 destaca a líderes globales del ámbito político, empresarial, financiero y tecnológico, evalúa el poder de influencia de las mujeres en términos de impacto económico, presencia mediática, toma de decisiones y alcance social. Sheinbaum Pardo aparece junto a figuras como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Christine Lagarde, titular del Banco Central Europeo.
De acuerdo con Forbes, Sheinbaum sobresale por encabezar una de las democracias más grandes del mundo y liderar una agenda centrada en la transición energética, el combate a la desigualdad y el fortalecimiento del Estado de derecho. Su posicionamiento también refleja la histórica victoria electoral de 2024 que la convirtió en la primera mujer presidenta de México.
Cabe recordar que Claudia Sheinbaum es doctora en ingeniería ambiental y ha ocupado cargos como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y secretaria de Medio Ambiente en el gobierno del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Su carrera política ha estado marcada por su cercanía al movimiento de la Cuarta Transformación.
Forbes destaca que las mujeres del listado —que incluye a 100 líderes, entre ellas 17 nuevas incorporaciones— ejercen un poder colectivo estimado en 37 billones de dólares en economía e influencia, afectando directamente a más de mil millones de personas en el mundo. Además, las primeras posiciones del ranking 2025 están dominadas por liderazgos políticos femeninos, reflejo de una nueva era de gobernanza global.
