Sheinbaum, entre las 5 mujeres más poderosas del mundo: Forbes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue reconocida como una de las mujeres más influyentes del planeta al ocupar el quinto lugar en el ranking mundial The World’s 100 Most Powerful Women 2025, publicado por la revista Forbes.

La lista, que en su edición número 22 destaca a líderes globales del ámbito político, empresarial, financiero y tecnológico, evalúa el poder de influencia de las mujeres en términos de impacto económico, presencia mediática, toma de decisiones y alcance social. Sheinbaum Pardo aparece junto a figuras como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Christine Lagarde, titular del Banco Central Europeo.