Sheinbaum encabeza inauguración de rehabilitación de costera en Acapulco, Guerrero

Ciudad de México (MiMorelia.com).- A través de un enlace desde Acapulco, Guerrero, a Palacio Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la rehabilitación urbana de la costera Miguel Alemán, que forma parte del programa Acapulco se Transforma Contigo.

“Hemos estado haciendo una serie de intervenciones en la costera que son parte de Acapulco se Transforma Contigo, ese plan que hicimos después del huracán John y ahora para las vacaciones de diciembre van a encontrar muy bonita la costera”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.