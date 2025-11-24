Sheinbaum dialoga con Slim y CCE sobre futuro económico de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con el empresario Carlos Slim y Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para dialogar sobre las proyecciones económicas del país hacia el cierre de 2025 y el año 2026.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum informó sobre esta reunión, en la que destacó la coincidencia en torno a los pronósticos positivos para la economía mexicana en los próximos años.