Sheinbaum dialoga con Slim y CCE sobre futuro económico de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con el empresario Carlos Slim y Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para dialogar sobre las proyecciones económicas del país hacia el cierre de 2025 y el año 2026.
A través de sus redes sociales, Sheinbaum informó sobre esta reunión, en la que destacó la coincidencia en torno a los pronósticos positivos para la economía mexicana en los próximos años.
Carlos Slim, uno de los empresarios más influyentes del país, ha reiterado en ocasiones anteriores su confianza en el potencial de desarrollo nacional, mientras que el CCE ha llamado a mantener el diálogo abierto con el próximo gobierno para impulsar la competitividad.
SHA