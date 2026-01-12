Sheinbaum detalla llamada con Trump: seguridad, fentanilo y respeto a México

Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum explicó que la conversación con Trump se llevó a cabo esta mañana luego de que ella misma solicitara el contacto ante las recientes declaraciones del mandatario estadounidense. La mandataria mexicana subrayó que el intercambio fue cordial, de respeto mutuo y centrado en resultados concretos en materia de seguridad.

“Le pedí a Juan Ramón de la Fuente que hablara con el secretario Rubio, y después yo misma solicité la llamada con el presidente Trump. Hablamos del trabajo conjunto, por ejemplo, la reducción del cruce de fentanilo en un 50% y la disminución de muertes por fentanilo en 43% en Estados Unidos”, dijo. Agregó que esos datos provienen de incautaciones reportadas por CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y reflejan los avances en la cooperación bilateral.