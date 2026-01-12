Sheinbaum detalla llamada con Trump: seguridad, fentanilo y respeto a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras sostener una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció detalles sobre el contenido del diálogo bilateral, en el cual destacaron temas como la seguridad, el combate al tráfico de drogas, la soberanía mexicana y el contexto internacional tras la intervención estadounidense en Venezuela.
Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum explicó que la conversación con Trump se llevó a cabo esta mañana luego de que ella misma solicitara el contacto ante las recientes declaraciones del mandatario estadounidense. La mandataria mexicana subrayó que el intercambio fue cordial, de respeto mutuo y centrado en resultados concretos en materia de seguridad.
“Le pedí a Juan Ramón de la Fuente que hablara con el secretario Rubio, y después yo misma solicité la llamada con el presidente Trump. Hablamos del trabajo conjunto, por ejemplo, la reducción del cruce de fentanilo en un 50% y la disminución de muertes por fentanilo en 43% en Estados Unidos”, dijo. Agregó que esos datos provienen de incautaciones reportadas por CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y reflejan los avances en la cooperación bilateral.
La presidenta también compartió que Trump ofreció apoyo adicional en temas de seguridad “si México lo solicitaba”, a lo cual Sheinbaum respondió que hasta ahora el trabajo conjunto ha sido efectivo y no se requiere una intervención directa.
“Le dijimos que no era necesario, porque está la soberanía de México y la integridad territorial, y lo entendió”, sostuvo. La mandataria insistió en que la cooperación debe continuar bajo principios de respeto mutuo y coordinación.
Finalmente, mencionó que el tema de Venezuela también se abordó brevemente durante la llamada. Sheinbaum reiteró la postura constitucional de México en materia de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
Adelantó que la próxima reunión bilateral en materia de seguridad se realizará el 22 y 23 de enero en Estados Unidos, y ahí se continuará con los esfuerzos conjuntos para disminuir el tráfico de drogas, el flujo de armas y fortalecer la seguridad en ambos países.
rmr