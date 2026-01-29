Sheinbaum destaca avances tras llamada con Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo una conversación “productiva y cordial” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas relacionados con el comercio y la relación bilateral entre ambos países.

A través de redes sociales, la mandataria señaló que durante el diálogo se acordó que los equipos de ambos gobiernos continuarán trabajando de manera conjunta para dar seguimiento a los asuntos tratados.

“Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral”, expresó Sheinbaum.