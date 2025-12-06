Sheinbaum defiende logros de la 4T a 7 años de su inicio, ante 600 mil personas en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Ante más de 600 mil personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este 6 de diciembre los siete años del inicio de la Cuarta Transformación, destacando avances en lo económico, social y moral bajo el modelo del Humanismo Mexicano.
Durante su discurso, la Jefa del Ejecutivo Federal afirmó que ni las campañas sucias ni las alianzas del conservadurismo lograrán frenar el movimiento de transformación, al considerar que “representa una ruptura con el viejo régimen”.
“Hoy, más que nunca, México avanza con dignidad, con justicia, con unidad, y con la fuerza invencible de su pueblo [...] Nunca voy a traicionar y cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano”, expresó.
Sheinbaum aseguró que el modelo económico de la Cuarta Transformación “funciona y da resultados”, al destacar que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024; el salario mínimo pasó de 88 a 315 pesos diarios (un aumento del 154%); la inflación se mantiene controlada con 3.57% al cierre de octubre; y México alcanzó un récord histórico en Inversión Extranjera Directa con más de 40 mil mdd.
Además, señaló que en 2025 se han generado 551 mil empleos formales, el desempleo se encuentra en 2.6% y las reservas del Banco de México alcanzaron los 250 mil mdd.
En el ámbito laboral, destacó avances como:
Eliminación de la subcontratación.
Creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas a partir de 2027.
Seguridad social para trabajadores de plataformas digitales.
Resaltó que 32 de los 35 millones de familias mexicanas reciben algún Programa para el Bienestar, ahora constitucionales. En educación, se han sumado 124 mil espacios universitarios y 37 mil 500 lugares en preparatorias.
Sheinbaum destacó que los homicidios dolosos se han reducido 34% desde 2018, a diferencia de los gobiernos anteriores donde aumentaron hasta en 250%. En salud, anunció que en 2026 comenzará la credencialización al Sistema de Salud Universal, con distribución garantizada de medicamentos.
En vivienda, ya inició la construcción de 300 mil casas de una meta de 1.2 millones, y cinco millones de derechohabientes del Infonavit y FOVISSSTE han visto reducidas sus deudas impagables.
Entre las obras en curso, mencionó:
Trenes de pasajeros México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.
Más de 1.3 millones de pasajeros en el Tren Maya.
17 obras estratégicas de agua y 18 distritos de riego en tecnificación.
Recuperación de Pemex y CFE como empresas de la Nación.
En su mensaje final, Sheinbaum recalcó que México mantiene una relación de respeto y colaboración con Estados Unidos, defendiendo su soberanía.
“Gracias a la Transformación hay elecciones libres, revocación de mandato, no se reprime ni se censura al pueblo ni a la prensa”, dijo, al tiempo que criticó el periodo neoliberal y reafirmó que “por el bien de todos, primero los pobres”.
