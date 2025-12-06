Sheinbaum defiende logros de la 4T a 7 años de su inicio, ante 600 mil personas en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Ante más de 600 mil personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este 6 de diciembre los siete años del inicio de la Cuarta Transformación, destacando avances en lo económico, social y moral bajo el modelo del Humanismo Mexicano.

Durante su discurso, la Jefa del Ejecutivo Federal afirmó que ni las campañas sucias ni las alianzas del conservadurismo lograrán frenar el movimiento de transformación, al considerar que “representa una ruptura con el viejo régimen”.

“Hoy, más que nunca, México avanza con dignidad, con justicia, con unidad, y con la fuerza invencible de su pueblo [...] Nunca voy a traicionar y cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano”, expresó.

Sheinbaum aseguró que el modelo económico de la Cuarta Transformación “funciona y da resultados”, al destacar que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024; el salario mínimo pasó de 88 a 315 pesos diarios (un aumento del 154%); la inflación se mantiene controlada con 3.57% al cierre de octubre; y México alcanzó un récord histórico en Inversión Extranjera Directa con más de 40 mil mdd.

Además, señaló que en 2025 se han generado 551 mil empleos formales, el desempleo se encuentra en 2.6% y las reservas del Banco de México alcanzaron los 250 mil mdd.