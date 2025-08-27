Sheinbaum defiende a Noroña por casa en Tepoztlán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa del senador Gerardo Fernández Noroña, luego de que se difundiera la compra de una casa valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, y que el legislador calificara de “ataque mediático” las críticas sobre el tema.
Sheinbaum minimizó la controversia y aseguró que se trata de un escándalo fabricado por los medios de comunicación.
La presidenta subrayó que los medios prefieren dar relevancia al patrimonio del presidente del Senado, en lugar de profundizar en las declaraciones del director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien comparó al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, con Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.
Por su parte, Fernández Noroña se mostró inconforme con el tratamiento mediático hacia su patrimonio y reprochó que no se investiguen las declaraciones patrimoniales de sus opositores. Molesto, descalificó a los medios de comunicación al acusarlos de actuar como adversarios políticos.
RPO