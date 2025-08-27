Sheinbaum defiende a Noroña por casa en Tepoztlán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa del senador Gerardo Fernández Noroña, luego de que se difundiera la compra de una casa valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, y que el legislador calificara de “ataque mediático” las críticas sobre el tema.

Sheinbaum minimizó la controversia y aseguró que se trata de un escándalo fabricado por los medios de comunicación.