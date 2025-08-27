México

Sheinbaum defiende a Noroña por casa en Tepoztlán

La presidenta señaló que se exagera el tema de la casa del senador
Fernández Noroña criticó a medios por exhibir su propiedad en Morelos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa del senador Gerardo Fernández Noroña, luego de que se difundiera la compra de una casa valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, y que el legislador calificara de “ataque mediático” las críticas sobre el tema.

Sheinbaum minimizó la controversia y aseguró que se trata de un escándalo fabricado por los medios de comunicación.

“¿Qué les parece más importante, la casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años, o que el director de la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos?”
cuestionó la mandataria

La presidenta subrayó que los medios prefieren dar relevancia al patrimonio del presidente del Senado, en lugar de profundizar en las declaraciones del director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien comparó al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, con Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

“Pero hacen un escándalo por lo de Noroña. ¿Para qué? Para no hablar del otro, porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón”
afirmó Sheinbaum

Por su parte, Fernández Noroña se mostró inconforme con el tratamiento mediático hacia su patrimonio y reprochó que no se investiguen las declaraciones patrimoniales de sus opositores. Molesto, descalificó a los medios de comunicación al acusarlos de actuar como adversarios políticos.

El legislador confirmó que la propiedad en Tepoztlán fue adquirida de manera legal, aunque evitó detallar los mecanismos de compra o el origen de los recursos.

Fernández Noroña criticó a medios por exhibir su propiedad en Morelos

RPO

Claudia Sheinbaum
Noroña

