Sheinbaum dará informe público en octubre; el oficial, el 1 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este jueves que presentará su informe de gobierno oficial el próximo 1 de septiembre en Palacio Nacional, como lo establece la ley, a un año de su administración. Sin embargo, adelantó que el acto público masivo se realizará hasta octubre.

Durante el encuentro con la prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre su próximo informe. "¿Les adelanto? El primero de septiembre es el informe aquí", comentó, en referencia a Palacio Nacional.

Agregó que planea una ceremonia abierta en el zócalo capitalino hasta el mes siguiente, con motivo de su primer año al frente del Ejecutivo Federal. "Porque el informe, pues, por ley es el primero de septiembre, pero cumplo un año el primero de octubre. Entonces, al acto público ya grande, al que vamos a invitar a todo aquel que quiera venir, ya lo haríamos en octubre", explicó.

La mandataria no ofreció más detalles sobre el formato del evento público ni la fecha exacta en octubre, pero dejó claro que se trata de una celebración distinta al informe institucional ante el Congreso de la Unión.

rmr