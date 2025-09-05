México

Sheinbaum creará laboratorio de inteligencia artificial

La iniciativa busca incorporar el lenguaje mexicano a la inteligencia artificial
El proyecto será coordinado por José Merino y estará listo en octubre
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, cuyo objetivo será regular el uso de plataformas como ChatGPT y Gemini, con la finalidad de prevenir riesgos en jóvenes y adaptar la tecnología al contexto nacional.

La mandataria explicó que la iniciativa está siendo coordinada por José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, y que se espera quede lista en octubre próximo.

“(El objetivo) es incorporar nuestro lenguaje a la inteligencia artificial, la norma, regulación referente a los temas de inteligencia artificial. Lo está coordinando Pepe Merino, y hemos seguido trabajando, pienso que en octubre ya vamos a tener completa la iniciativa”
expresó Sheinbaum

La propuesta contempla varias vertientes, entre ellas el desarrollo científico, la ingeniería en inteligencia artificial y la integración del idioma español y lenguas originarias al diseño y regulación de sistemas de IA.

La propuesta del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial podría convertir a México en pionero en la regulación ética de estas plataformas en América Latina. Sin embargo, se necesita establecer criterios claros que no limiten la libertad de expresión ni el acceso al conocimiento.

