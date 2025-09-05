Sheinbaum creará laboratorio de inteligencia artificial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, cuyo objetivo será regular el uso de plataformas como ChatGPT y Gemini, con la finalidad de prevenir riesgos en jóvenes y adaptar la tecnología al contexto nacional.
La mandataria explicó que la iniciativa está siendo coordinada por José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, y que se espera quede lista en octubre próximo.
La propuesta contempla varias vertientes, entre ellas el desarrollo científico, la ingeniería en inteligencia artificial y la integración del idioma español y lenguas originarias al diseño y regulación de sistemas de IA.
La propuesta del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial podría convertir a México en pionero en la regulación ética de estas plataformas en América Latina. Sin embargo, se necesita establecer criterios claros que no limiten la libertad de expresión ni el acceso al conocimiento.
RPO