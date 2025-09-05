Sheinbaum creará laboratorio de inteligencia artificial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, cuyo objetivo será regular el uso de plataformas como ChatGPT y Gemini, con la finalidad de prevenir riesgos en jóvenes y adaptar la tecnología al contexto nacional.

La mandataria explicó que la iniciativa está siendo coordinada por José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, y que se espera quede lista en octubre próximo.