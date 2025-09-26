Sheinbaum convoca al Zócalo para celebrar su primer año de gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a la ciudadanía a reunirse el próximo domingo 5 de octubre a las 11:00 horas en el Zócalo capitalino, para conmemorar su primer año al frente del Ejecutivo federal.

La invitación fue difundida a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que se entrelazan frases emotivas, extractos de sus discursos y un mensaje centrado en la participación de las mujeres en la vida pública.

“No solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres: ellas son capaces de todos los entusiasmos, y los deseos de la gloria y libertad de la patria no les son sentimientos extraños”.

A lo largo del material, Sheinbaum reitera su compromiso con el pueblo de México:

“Entregaré mi conocimiento, mi alma y mi vida por el bienestar del pueblo de México”, afirma, convencida de que el país se encuentra ante “las puertas de una nueva era, la del renacimiento de México”.

La presidenta también subrayó la trascendencia histórica de su elección, al ser la primera mujer en asumir el cargo en más de dos siglos de vida republicana. “Es tiempo de mujeres, y llegamos todas”, expresó con convicción.