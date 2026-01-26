Sheinbaum confirma coordinación tras masacre en Salamanca, Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un ataque armado perpetrado en un campo de futbol de Salamanca, Guanajuato, dejó como saldo 11 personas fallecidas y otras más heridas, según confirmaron autoridades locales y estatales.
Los hechos ocurrieron la tarde del domingo 25 de enero, en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas, ubicadas en la comunidad de Loma de Flores, donde se celebraba un encuentro deportivo. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados llegaron a bordo de al menos tres camionetas y abrieron fuego contra los asistentes.
Entre las víctimas se encontraban hombres, mujeres y menores de edad, lo que ha generado conmoción tanto en Salamanca como en otras partes del estado de Guanajuato.
Este lunes 26 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su postura durante la conferencia matutina, destacando que el Gobierno Federal colabora con autoridades estatales para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del multihomicidio.
"El Gobierno de México a través del gabinete, está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables y le pediríamos al gabinete que pudiera dar mayor información", dijo en su conferencia matutina.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que diez personas murieron en el lugar y una más durante su atención médica. Por su parte, el municipio de Salamanca reportó que el número de heridos podría ascender a doce, incluyendo a una mujer y un menor en estado grave.
Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona para resguardar el área, recabar evidencia y avanzar en las investigaciones. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna persona detenida.
