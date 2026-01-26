Sheinbaum confirma coordinación tras masacre en Salamanca, Guanajuato

Entre las víctimas se encontraban hombres, mujeres y menores de edad, lo que ha generado conmoción tanto en Salamanca como en otras partes del estado de Guanajuato.

Este lunes 26 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su postura durante la conferencia matutina, destacando que el Gobierno Federal colabora con autoridades estatales para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del multihomicidio.

"El Gobierno de México a través del gabinete, está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables y le pediríamos al gabinete que pudiera dar mayor información", dijo en su conferencia matutina.